Jandarma, Marmaris'te emniyet kemerinin önemini anlattı - Son Dakika
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Jandarma, Marmaris'te emniyet kemerinin önemini anlattı

03.08.2022 09:20
Jandarma, Marmaris'te emniyet kemerinin önemini anlattı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen "Trafik Eğitim ve Simülasyon Aracı" ile Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen "Trafik Eğitim ve Simülasyon Aracı" ile Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, vatandaşlara emniyet kemerinin önemini, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen Trafik Eğitim ve Simülasyon Aracı ile gösterdi. Marmaris İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı farkındalık etkinliği akşam saat 20.00 ile 00.00 arası Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk köşesi önüne yapıldı.

Jandarma gözetiminde sümülasyon aracına vatandaşlar ve turistler sırayla bindi. Emniyet kemeri takıldıktan sonra kaza yapan bir aracın nasıl takla attığı iki kere döndürülerek gösterildi. Araç içinde heyecan yaşayanlar emniyet kemerinin takılmasının ne kadar önemli olduğu canlı olarak yaşadı. Trafik polisleri ise üzerinde " Hayatın emniyet kemerinde" yazılı bilgilendirme el ilanları dağıttı. Jandarma ekipleri park ettikleri motosikletlere çocuklar ve yabancı turistler binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Ahmet Demirci, " Jandarmamız halkla iç içe çocuklar hem öğreniyor hem de mutlu oluyor. Çok başarılı ve anlamlı bir etkinlik" dedi.

Marmarisli Metin Ali Dengin, " Emniyet kemeri takmasaydım beş kere kafamı vurmuştum. Emniyet kemerinin önemini bir kere daha anladım" dedi.

İzmir'den tatile gelen Gaye Erüstün, " Gerçekten emniyet kemeri hayatı kurtarıyor. Ölüyorum zannettim. Çok farklı ve acayip bir duygu herkesin bu simülasyonu denemesi ve emniyet kemeri takması lazım" şeklinde konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Jandarma, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma, Marmaris'te emniyet kemerinin önemini anlattı - Son Dakika

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