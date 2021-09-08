Jandarma Genel Komutanlığı: "Toplam 171 okul ve çevresinde her türlü güvenlik tedbirleri alınmıştır" - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında toplam 171 okul ve çevresinde, her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6 Eylül 2021 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığınca; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında her okul için belirlenmiş olan Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri tarafından sorumluluk bölgemizde bulunan 84 ilkokul, 53 ortaokul, 34 lise olmak üzere toplam 171 okul ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak okul müdürleri ve rehber öğretmenleri ile görüşmeler sağlanıp eğitim ve öğretim yılının başlangıcının vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için huzur ve güven ortamında başlaması ve devam etmesi için her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)