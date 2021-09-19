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Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret - Son Dakika

Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret

19.09.2021 22:13
Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret, System.String[]

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazileri ziyarete etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazileri ziyarete etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutan Yardımcımız Orgeneral Ali Çardakcı, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, İç Güvenlik Harekatı'nda yaralanan kahramanlarımızı ve kıymetli gazilerimizi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret
Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret
Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret
Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal paylaşım sitesi, 19 Eylül Gaziler Günü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orgeneral Ali Çardakcı'dan gazilere ziyaret - Son Dakika


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