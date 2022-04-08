Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

08.04.2022 03:19
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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Sahil Güvenlik, Jandarma, Gazete, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak - Son Dakika
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