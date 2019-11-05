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Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen aktif görevde olan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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