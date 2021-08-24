Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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