Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alınıyor, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski astsubay Emre Kubatoğlu, 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı Tayin İşlem Şubesinde görev yaptığını anlattı.

Olay günü mesaiden sonra evine gittiğini, ilerleyen saatlerde geri döndüğü belirten sanık Kubatoğlu, Jandarma Genel Komutanlığına terör saldırısı beklendiğinin söylenmesi üzerine emniyetini sağlamak için bina içinde beklemeye başladığını ileri sürdü.

Darbe girişiminde bulunmadığını ve hiç kimseye ateş etmediğini savunan Kubatoğlu, "Darbe girişimini destekleyen bir kasıtla hareket etmediğim delillerle sabittir. Terör saldırısı saikiyle hareket ettiğimi daha önce sizlere anlattım ve saldırılarda defalarca hayati tehlike atlattım. Benim hiçbir terör örgütüyle ilişkim yoktur. Örgütle bağlantılı kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasına da cevap veren Kubatoğlu, programı kullanmadığını ileri sürerek bu hususta somut delil bulunmadığını beyan etti.

Olay gecesi, görev yeri Jandarma Genel Komutanlığına gitmesinin suç işlemek amacıyla olmadığını savunan Kubatoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya ara verildi.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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