Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar duruşması öncesi yoğun güvenlik... - Son Dakika

Bomba arama köpekleri eşliğinde aramalar yapılırken polis ekipleri, kampüs çevresinde güvenliği ve trafik akışını sağlıyor.

Cezaevi yerleşkesine giren araçlar tek tek aranırken jandarmaya ait "drone" da havadan görüntü aldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Duruşmayı izlemek için gelen basın mensupları ve avukatlar, yerleşkeye ateş ölçümleri yapılarak girdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili davada kararın açıklanması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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