Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda FETÖ ile irtibatları tespit edilen 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı yürütülen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor. - ANKARA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]