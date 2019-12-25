Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36... - Son Dakika

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Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36...
6 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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