Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında halen görevde olan 2 üsteğmen ve 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrencinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.
(Abdullah Sarica/İHA)
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