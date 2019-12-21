Jandarma Genel Komutanlığından "21 Aralık" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığından '21 Aralık' paylaşımı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığından "21 Aralık" paylaşımı

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığından 'en uzun gece'yi anlatan şiirli bir paylaşım yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığından

Jandarma Genel Komutanlığından 'en uzun gece'yi anlatan şiirli bir paylaşım yaptı.


Jandarma Genel Komutanlığı 21 Aralık en uzun gece olması sebebiyle bir şiirli paylaşım yaptı. Jandarmanın en uzun gecede de görevde olacağını duygusal şiirler ve jandarmanın her zaman her yerde hazır olduğunu belirten paylaşımda bulundu. - ANKARA

Jandarma, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
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