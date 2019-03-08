Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Videosu

Jandarma Genel Komutanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Videosu

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığından
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının paylaştığı videoda, jandarma personeli olan kadınların eğitim görüntülerine yer verildi. Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde kadın personellerin görevlerini yerine getirdiği görüntüler büyük beğeni topladı.

Öte yandan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görevli 4 kadın astsubayın halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden dağcı inişi yaptığı anlar da paylaşıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: İHA

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