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Jandarma Genel Komutanlığından Cumhuriyet Bayramı videosu

7 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından oluşan bir video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığından Cumhuriyet Bayramı videosu, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından oluşan bir video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin görüntü ve fotoğraflardan oluşan bir videoyu paylaştı. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları" ismi ile sosyal medyada paylaşılan 2.39 saniyelik görüntülere, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu' ifadesiyle tanımladığı Jandarma teşkilatı olarak, tüm yurtta, halkımızla beraber Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olduk" notu düşüldü.

(İHA)

29 ekim cumhuriyet bayramı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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