Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım - Son Dakika

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Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım
23 dakika önce
Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle, jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran paylaşım
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle, jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü, "Sen yeter ki gücenme. Söz veriyoruz, üzümler olduğunda yine geleceğiz" başlıkla paylaştı. Görüntüler yaşlı çiftin jandarma erleri ileri bir günde tekrardan üzüm yemeye davet ettiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:39 Kaynak: İHA
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