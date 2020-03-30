Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran yardım - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi.



Kovid-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi. Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan bir vatandaşın isteği yerine getirildi. "Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz" diyen Jandarma Genel Komutanlığı, yaşlı vatandaşın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi. - ANKARA