Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"
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Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu"nun başladığını duyurarak, bir video paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:04 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu"nun başladığını duyurarak, bir video paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinden Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan Kıran-4 Operasyonu'nun görüntülerini paylaştı. Operasyona jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 75 operasyonel tim katılıyor. - ANKARA
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