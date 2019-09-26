Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"
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Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"

2 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu"nun başladığını duyurarak, bir video paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığından

Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu"nun başladığını duyurarak, bir video paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinden Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan Kıran-4 Operasyonu'nun görüntülerini paylaştı. Operasyona jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 75 operasyonel tim katılıyor. - ANKARA

Jandarma, Ağrı, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:04 Kaynak: İHA
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