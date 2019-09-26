Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"
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Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu" başladığını duyurarak bir video paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığından "Kıran-4 Operasyonu"
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan "Kıran-4 Operasyonu" başladığını duyurarak bir video paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinden Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan; Jandarma, Polis ve Güvenlik Koruculardan oluşan 75 Operasyonel Timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu görüntülerini paylaştı.
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