Jandarma Genel Komutanlığından korona virüs riskine karşı '14 kural' videosu - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile korona virüs (Covid-19) riskine karşı uyulması gereken 14 kuralı anlattı.

Türkiye'nin de bütün dünyada olduğu gibi korona virüs ile mücadele ettiğine dikkat çekilen videoda, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kural anlatıldı. Tedbirlere uyarak, virüsün yayılmasına da engel olunacağının önemi anlatılan videoda, korona virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığı mesajı verildi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)