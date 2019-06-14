Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı
'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Köroğlu'nun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı'daki Jandarma Şehitliği'ne gitti. - İSTANBUL
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