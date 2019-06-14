Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
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Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Köroğlu'nun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

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Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Taksim, Cumhuriyet Anıtı, Jandarma, Güncel
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