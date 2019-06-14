Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, beraberinde subay ve astsubaylardan oluşan bir heyet ile Vali Ali Mantı'yı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, beraberinde subay ve astsubaylardan oluşan bir heyet ile Vali Ali Mantı'yı ziyaret etti.
Albay Fuat Anık ziyaret öncesinde Atatürk Anıtı'na Jandarma Genel Komutanlığının çelengini bıraktı.
Daha sonra valilik binasına giden heyeti, Vali Ali Mantı makamında kabul etti.
Jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Ali Mantı, jandarma teşkilatının ülkenin birliği ve bekasının teminatı olduğunu söyledi.
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında ehemmiyetli şekilde görev yapan teşkilatın bundan önce yaptığı hizmetleri daha pratik ve bilimsel şekilde bundan sonrada en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini aktaran Vali Ali Mantı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Jandarma teşkilatımız halkın can ve mal güvenliği ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görev ifa etmektedir. Teşkilatımız ülkemizin birliği ve bekasının teminatıdır. Jandarmamıza ülkesine, devletine, vatanına, milletine, kamu düzeninin sağlanmasında yaptıkları görev ve hizmetlerinde kolaylıklar dilerken, tüm jandarma teşkilatı mensuplarına daha nice yıllara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şeklide kavuşmalarını temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:08 Kaynak: AA
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