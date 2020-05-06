Jandarma gıda yardımı kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Son Dakika

Malatya'da jandarma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara sosyal yardımları ulaştırdı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Vefa Sosyal Destek Gurubu koordinesinde kent genelindeki kırsal mahallelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisinden oluşan yardım kolisini dağıttı.
Ekipler, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üssü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etmeyi sürdürdü.
Maaşını teslim alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve jandarma personeline teşekkür etti.