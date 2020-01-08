Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi - Son Dakika
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Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otobüsten kaçak göçmenleri indirip taksiyle kaçırmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak isteyince yakalanarak tutuklandı.

Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otobüsten kaçak göçmenleri indirip taksiyle kaçırmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak isteyince yakalanarak tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Aşkale Bölge Trafik mevkiinde yol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünde incelemelerde bulundu. Otobüs hareket ettikten sonra Aşkale'de ticari taksicilik yapan K.A., jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saatlik kovalamaca sonrasında durdurulan ticari takside 4 Afgan uyruklu göçmen olduğu belirlendi. Yapılan incelemede göçmenleri Aşkale'de indirip taksiye bindirdikleri tespit edilen otobüs sürücüleri H.F, K.A. ve N.A. da gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 4 zanlı, Aşkale Adliyesine sevk edildi. Kaçak yollarla yabancı uyruklu kişileri ülkeye sokma suçundan mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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