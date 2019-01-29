Son Dakika Haberleri: Jandarma Göz Açtırmıyor

Jandarma Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Jandarma Göz Açtırmıyor, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alından bilgilere göre, ilçeye bağlı Balçıkhisar Köyüne yakın bir mevkide icra edilen devriye faaliyeti esnasında ekipler, yol kenarına yakın bir yerde arazide 3 erkek şahsı farketti. Yapılan incele sonucu kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.P., O.E. ve M.Ş. isimli şahıslar, yanlarındaki 1 adet detektör, 1 adet kazma ve 1 adet kürekle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldıkları öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
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