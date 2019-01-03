Jandarma Güvenli Yolculuk İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
1 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşların güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları için Jandarma ekipleri tarafından kimlik kontrolü faaliyeti yapıldı.
Aydın
'ın Söke
ilçesinde vatandaşların güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları için Jandarma
ekipleri tarafından kimlik kontrolü faaliyeti yapıldı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından TCDD yollarında seyahat eden vatandaşların güven ve huzur içinde yolculuk yapmalarını ve suçluları yakalamak amacıyla TCDD yollarına ait trende kimlik kontrolü faaliyeti yapıldı. Asayiş Timleri İzmir
Söke, Söke Aydın güzergahında seyir halinde olan trende Germencik Ortaklar
İstasyonundan binen trende yolcu olarak bulunan 74 vatandaşın kimlik kontrolleri yapıldı.
Yapılan kontrolde suç ve suçluya rastlanılmazken, Jandarma tarafından güvenlik kontrollerinin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı
Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz
Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı