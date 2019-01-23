Jandarma Hainlerin İnlerini Birbir Çökertiyor
1 saat önce
Jandarma ekipleri, Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütüne ait sığınakları imha etti.
Jandarma
ekipleri, Şırnak
'ta Bestler Dereler
bölgesinde tespit edilen terör örgütüne ait sığınakları imha etti.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde yapılan operasyonda 11 mağara/sığınak tespit edildiği belirtildi. Bahse konu mağara ve sığınakların içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile birlikte imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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