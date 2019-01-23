Son Dakika Haberleri: Jandarma Hainlerin İnlerini Birbir Çökertiyor

Jandarma Hainlerin İnlerini Birbir Çökertiyor

1 saat önce

Jandarma ekipleri, Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütüne ait sığınakları imha etti.

Jandarma Hainlerin İnlerini Birbir Çökertiyor, System.String[]
Jandarma ekipleri, Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütüne ait sığınakları imha etti.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde yapılan operasyonda 11 mağara/sığınak tespit edildiği belirtildi. Bahse konu mağara ve sığınakların içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile birlikte imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Bestler-Dereler, Şırnak, Jandarma, 3. Sayfa
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