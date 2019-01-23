Son Dakika Haberleri: Jandarma Hainlerin İnlerini Birbir Çökertiyor

Jandarma Hainlerin İnlerini Birbir Çökertiyor

1 saat önce

Jandarma hainlerin inlerini birbir çökertiyorŞIRNAK - Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen sığınaklar imha edildi.

Jandarma hainlerin inlerini birbir çökertiyor

ŞIRNAK - Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen sığınaklar imha edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Bestler Dereler bölgesinde yapılan operasyonda; 11 mağara/sığınak tespit edildiğini belirterek bahse konu mağara ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Bestler-Dereler, Jandarma, Genel
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