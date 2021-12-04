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Jandarma hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı - Son Dakika

Jandarma hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı

04.12.2021 11:50
Jandarma hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı

Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısımılağaç Mahallesi yolu üzerinde yol kenarında bir minibüste şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, minibüste saklanan ve hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalama kararı ile 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (33) yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ele geçirildi. F.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Jandarma hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı

Hisarcık, Jandarma, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı - Son Dakika
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