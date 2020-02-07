Jandarma hapis cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hapis cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika

Jandarma hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahsı jandarma ekipleri saklandığı evde yakaladı.

Jandarma hapis cezası bulunan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahsı jandarma ekipleri saklandığı evde yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; "Kasten Adam Öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli şahsın Bigadiç ilçesi Yeşildere mahallesinde akrabasına ait evde saklandığı evde yakalamak için intikal ettiğini gören M.S. kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalanarak göz altına aldı. Yakalanan cezaevi firarisi hakkında adli işlerin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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