Jandarma hapis cezası ile aranan 2 firariyi yakaladı - Son Dakika

Jandarma hapis cezası ile aranan 2 firariyi yakaladı
19.03.2021 12:46
Nevşehir'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Acıgöl ve Ürgüp ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Acıgöl ve Ürgüp ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yaralama ve uyuşturucu suçlarından aranan hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ü. ve Ürgüp ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ü. ve M.O. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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