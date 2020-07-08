Jandarma hasat mevsimi dolayısıyla saman hırsızlığına karşı uyardı - Son Dakika

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, hasat mevsimi dolayısıyla biçimi yapılan tarlalarda saman hırsızlığına karşı uyarıda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hasat mevsiminin başladığı bu günlerde biçimi yapılan tarlalarda kalan saman balyalarının çalınabileceği belirtilerek, balyaların kısa süre içinde sahipleri tarafından tarladan alınması istendi.

Jandarma ekiplerinin gece gündüz devriye görevinde bulunduğu aktarılan açıklamada, vatandaşların köylerine satıcı veya hurdacı kılığında gelenlerin jandarmaya haber verilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.