Jandarma hatalı sürücüleri havadan tespit etti - Son Dakika

Jandarma hatalı sürücüleri havadan tespit etti

13.10.2020 00:57
Jandarma hatalı sürücüleri havadan tespit etti, System.String[]

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 21 sürücüye 16 bin 38 TL para cezası kesilirken 2 araç ise trafikten men edildi.

Denetim Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından yapıldı. Çay-Bolvadin- Emirdağ karayolunda gerçekleştirilen uygulamada karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etme gibi hatalar denetlendi. 4 noktada ve havadan yapılan denetimler sonucunda ise kurallara uymayan 21 sürücüye 16 bin 38 TL para cezası kesilirken 2 araç ise trafikten men edildi.

Havadan Mİ-17 tipi helikopter ile gerçekleştirilen denetime İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Halit Gülten, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Adnan Çelebi ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı.

Denetimler yaklaşık 2 saat sürdü. - AFYONKARAHİSAR

Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hatalı sürücüleri havadan tespit etti - Son Dakika

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