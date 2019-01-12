Jandarma Havacılık Tırı Eskişehir'de

Jandarma Havacılık Tırı, gençlere jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi için Eskişehir'e geldi.

Jandarma Havacılık Tırı, gençlere jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi için Eskişehir'e geldi.



Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi için tasarlanan Jandarma Havacılık Tırı (JHT), aynı zamanda lisanslı ürünlerinin satışını yapmak üzere Eskişehir'e geldi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve ürünlerinin satışı için özel olarak üretilen JHT, İsmet İnönü 1 caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Personel alımı ve pilot olmak isteyenlere yönelik kapsamlı bilgiler de verileceği belirtilen tırın 21 Ocak tarihine kadar Eskişehir'in çeşitli yerlerinde vatandaşlarla buluşacağı bildirildi. Etkinlik tırından elde edilen gelirin belirli kısmı ayni ve nakdi olarak JAVDES A.Ş.'ye bağışlanacak ve ardından tura Kütahya'da devam edecek. - ESKİŞEHİR

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