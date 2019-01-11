Jandarma Havacılık Tırına Büyük İlgi
19 dakika önce
Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amaçlı tasarlanan Jandarma Havacılık Tırı (JHT), lisanslı ürünlerinin satışını yapmak üzere Bilecik'e geldi.
Jandarma
havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amaçlı tasarlanan Jandarma Havacılık Tırı (JHT), lisanslı ürünlerinin satışını yapmak üzere Bilecik
'e geldi. İçişleri Bakanlığı
, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Havacılık Başkanlığı işbirliğinde vatandaşı jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi ile lisanslı ürünlerinin satışı yapılan tır merkez Teyfikbey Caddesi
üzerinde ürün tanıtımı ve satış gerçekleştirdi. Ayrıca personel alımı ve pilot olmak isteyenlere de burada kapsamlı bilgiler verildi. Burada yapılan açıklamada, tırın Türkiye
genelinde çalışmalara devam edeceği bildirildi. Etkinlik tırından elde edilen gelirin belirli kısmı ayni ve nakdi olarak JAVDES A.Ş.'ye bağışlanacak. Tır, Bilecik'in ardından turlarına devam edecek. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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