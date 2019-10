Jandarma Genel Komutanlığı Jandarmanın havacılık faaliyetleri ile ilgili hazırlanan bir klibi paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı müzikli klip de 'Jandarma Havacılığın' her zaman her yerde, hava, kara, denizde, nefes kesen inişleri, her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösterdi.

Klibin sonunda ise ' İhtiyacınız olduğunda bir konum atmanız yeterli' paylaşımı yapıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)