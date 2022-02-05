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Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor - Son Dakika

Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor

05.02.2022 12:00
Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde trafik bilincinin geliştirilmesi, sürücülerin yakalanma riski duygusunu artırmak ve trafik kurallarına uyumunu üst seviyeye taşımak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde trafik bilincinin geliştirilmesi, sürücülerin yakalanma riski duygusunu artırmak ve trafik kurallarına uyumunu üst seviyeye taşımak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma trafik ekipleri özellikle trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini karadan ve havadan sürdürüyor. Denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi ihlalleri denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesi Ortaca- Dalyan yolu üzerinde havadan helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Helikopterden güzergah üzerinde kural hatası yapan sürücüler, telsiz ile yer ekiplerine bildirildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 17 sürücüye 4 bin 152 TL trafik idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor
Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor
Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor
Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor
Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor
Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor

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İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor - Son Dakika


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