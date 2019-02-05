Son Dakika Haberleri: Jandarma Havadan-karadan Trafik Denetledi

Jandarma Havadan-karadan Trafik Denetledi

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyir halindeki araçların güvenli bir şekilde seyretmesi ve karayolu trafik kanununa muhalefet eden araçlar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma Havadan-karadan Trafik Denetledi, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyir halindeki araçların güvenli bir şekilde seyretmesi ve karayolu trafik kanununa muhalefet eden araçlar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığının '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında trafik Güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması hedefleniyor. Sürücülerde 'algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulması amacıyla 'sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sonlama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/ park etme gibi" ihlallerin önlenmesi maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Milas- Ören yolunda havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Muğla, Güncel
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