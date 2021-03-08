AFYONKARAHİSAR - Havadan trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi.

Ekipler, Afyonkarahisar- Konya ve Çay-Dinar kara yolundaki 5 uygulama noktası ile havadan da helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar, dedektör köpek yardımıyla da arandı.

Denetimde, 14 sürücüye 4 bin 105 lira cezai işlem uyguladı, 5 araç trafikten men edildi.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.