Son Dakika Haberleri: Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı

Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı

1 saat önce

Kayseri'de büyükbaş hayvanları çalarak sattıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı, System.String[]

Kayseri'de büyükbaş hayvanları çalarak sattıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesinde meydana gelen olayda, çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan 6 tanesinin çalındığı belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.G. ve S.M.'nin hayvanları çaldığı ve H.Ç.'ye sattıkları belirlendi. H.Ç.'ye ait ahırda yapılan aramalarda çalınan 6 büyükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, Y.G. ve S.M., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan Y.G. ve S.M., işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın destekleri ile kararlı bir şekilde aralıksız süreceği bildirildi. - KAYSERİ

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu
Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Taksici aracına tekme atan şahsa uçan tekmeyle karşılık verdi 6 yıldır boşanamadığı eşine çanta attı, hapis cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:59:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]