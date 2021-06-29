Jandarma helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının azaltılabilmesi ve sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun en üst seviyede tutulabilmesi için icra edilen yoğunlaştırılmış trafik kontrollerinin yanında drone ve helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Drone ile aralıksız sürdürülen trafik denetimlerine ilave olarak Aydın Jandarma Filo Komutanlığından gelen helikopter vasıtası ile Çivril-Dinar Devlet Karayolu ve Çal-Denizli il yolu üzerinde havadan trafik demetimi yapıldı. Helikopter denetiminde ve uygulama noktasına 3 kilometre uzaklığa gönderilen drone vasıtası ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile görüşüp görüşmediği, geçme yasağı olan yerlerde hatalı sollama yapılıp yapılmadığı, şerit izleme kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar denetlendi. Tespit edilen kural ihlalleri kayıt altına alındıktan sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.

Bu tarz uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirten Jandarma ekipleri, drone ile emniyet kemeri takmadığı veya cep telefonu ile seyir halinde görüşme yaptığı tespit edilen birçok sürücünün, kontrol noktasındaki Jandarma Trafik ekibini görmesi sonrasında seyir halinde iken emniyet kemerini taktığını ve cep telefonu ile görüşmesini sonlandırdığını tespit etti.

Sürücülere yapılan kural ihlaline göre cezai işlemin uygulanmasının yanında, emniyet kemerinin ölümleri ön koltukta oturanlar için yüzde 50, arka koltukta oturanlar için yüzde 65 oranında azaltan güvenlik sistemi olduğunu, cep telefonu ile görüşmenin kaza yapma riskini normal şartlara göre dört kart, mesajlaşmanın 23 kat artırıldığı anlatıldı. - DENİZLİ