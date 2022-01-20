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JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI - Son Dakika

JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI

20.01.2022 13:31

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında kara yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi gereken hasta için jandarma helikopteri havalandı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında kara yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi gereken hasta için jandarma helikopteri havalandı. Sağlık ekipleri tarafından helikopterle alınan Hülya Yagın, hastaneye getirilerek tedavisine başlandı.

Diyarbakır ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Lice kara yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde oturan ve şiddetli göğüs, karın ağrısı çeken Hülya Yagın'ın ailesi, 112 merkezinden yardım talebinde bulundu. Yagın'ın bulunduğu adrese giden sağlık ekipleri, acilen Diyarbakır'a sevkini uygun gördü. Sağlık ekipleri tarafından İl Jandarma Alay Komutanlığına bilgi verildi. Diyarbakır'dan acilen havalanan askeri helikopter Lice İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yaptı. Ambulansla helikoptere getirilen Hülya Yagın, sağlık görevlileri eşliğinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yagın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, 'Rahatsızlanan vatandaşımızı Lice'den jandarma helikopterimizle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sağ salim ulaştırdık' mesajını paylaştı.

JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI
JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI
JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI
JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI

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Diyarbakır, Jandarma, Hisarcık, Lice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: JANDARMA HELİKOPTERİ, HASTA KADIN İÇİN HAVALANDI - Son Dakika
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