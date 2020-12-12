Jandarma helikopterinden sokağa çıkma kısıtlaması denetimi - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirildi. Maslak Kışlası'ndan hareket eden helikopter, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki otoyollar ve yerleşim yerlerinde havadan denetim yaptı. Jandarma ekiplerinin, karadaki denetim noktalarında da görevlerinin başında oldukları görüldü.