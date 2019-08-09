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JANDARMA HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ YAPTI

1 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerinde bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerinde bulundu.
Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile Çamlıca gişelerinde yapılan Jandarma asayiş uygulama noktası ve genel kent trafiği havadan denetlendi. Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere jandarma asayiş timleri ile motorlu asayiş timleri de katılarak destek verdi. Denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemli araç drone, takbul gözlük, karekod cihazı kullanılırken jandarma köpekleri de görev aldı. 120 ayrı sorumluluk noktasında yapılan denetimlerde, karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak şeklindeki kural ihlalleri üzerinde duruldu.
Denetimlerde ayrıca, sürücülere, emniyet kemerinin kaza anında yüzde 75 oranında hayat kurtardığı hatırlatılarak, kısa mesafeli sürüşlerde bile emniyet kemerinin takılması hususu belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı, Jandarma, Maslak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:36 Kaynak: DHA
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