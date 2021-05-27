Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi - Son Dakika

Aksaray'da trafik kazalarının önlenerek en az seviyeye indirilebilmesi kapsamında çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy ve ilçe yollarında görev alarak traktör ve motosikletler başta olmak üzere geniş çaplı uygulamalar yapıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu taşıyan araçların, traktörlerin ve motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önüne geçebilmek maksadıyla kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Köy ve ilçe yollarında görev alan ekipler özellikle traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini engelleyen koruma çerçevesi kontrolü yapılıyor. Reflektör, flaşörlü lamba ve koruma çerçevesinin önemi konusunda traktör sürücülerine bilgilendirme yapılarak, "Traktör Kullanımında Güvenlik" konulu broşür dağıtılıyor. Motosiklet sürücüleri de durdurularak sürücü belgesi, ruhsat kontrolü, koruma başlığı kontrolü yapılırken, motosiklet sürücüsü ile yolcuları koruma başlığı ve gözlüğü kullanımı konusunda bilgilendiriliyor. Yolcu taşıyan araçların sigorta, fenni muayene, takograf, hız, çalışma ve dinlenme süresi kontrolü ile araç kullanım süresi ve emniyet kemeri kullanımı konularında da bilgilendirmeler yapılırken, yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY