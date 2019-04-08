Son Dakika Haberleri: Jandarma Her Yerde Onu Arıyor

Jandarma Her Yerde Onu Arıyor

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde iki gün önce işe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Cansu Güneri'yi bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Her Yerde Onu Arıyor, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde iki gün önce işe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Cansu Güneri'yi bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çine Mutaflar Mahallesinde yaşayan Mustafa-Çiğdem Güneri'nin dört çocuğundan birisi olan 16 yaşındaki Cansu Güneri iki gün önce işe gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Cansu'nun akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızlarının işe gitmediğini öğrenerek Jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Mustafa Güneri, kızının bulunması için yetkililerden yardım isterken, "Kızım işe gitmek için iki gün önce evden ayrıldı. Ama bir daha geri dönmedi. Kızımı görenlerin polis ve Jandarma ekiplerine haber vermesini rica ediyorum" diye konuştu.

Jandarma ve polis ekipleri 16 yaşındaki Cansu'nun bulunması için çalışma başlattı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:12 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Çine, Jandarma, 3. Sayfa
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