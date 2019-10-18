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Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hırsızı ağaç kovuğunda yakaladı

Jandarma hırsızı ağaç kovuğunda yakaladı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 3 kişiden 1'i jandarma ekipleri tarafından saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı.

Jandarma hırsızı ağaç kovuğunda yakaladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 3 kişiden 1'i jandarma ekipleri tarafından saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçe merkezinde H.Ş.'ye ait 16 AS 056 plakalı otomobili çalan kimliği belirsiz 3 kişi Çavuşköy Mahalallesi'nde yol üzerinde A.K.'ye ait 16 KGH 37 plakalı otomobilden çeşitli malzemeler çalarak kaçtı. Aynı şüpheliler aynı bölgede E.B. hırsızlık amaçlı girdikleri evinde fark edilince çareyi malzemeleri bırakıp kaçmakta buldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri hırsızların kaçtığı çalıntı otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrası çalıntı araç Karagölet Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları araştırma neticesinde 23 yaşındaki E.K., saklandığı ağaç kovuğunda kıskıvrak yakaladı. Jandarma olay yerinden kaçan kimlikleri belirlenen diğer 2 şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan E.K. jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:47 Kaynak: İHA
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