Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda, bir marketten sigara ve para çalan şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 30 bin lira değerinde bin 168 paket sigara, 500 lira ve 11 dolar ele geçirildi.



Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Kumdanlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. isimli şüpheli girdiği marketten 11 adet 1 dolar, 500 lira değerinde bozuk para ve 30 bin lira değerinde bin 658 paket sigara çaldı. Konuyla ilgili ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kısa süre sonra hırsızlık olayının failini tespit eden jandarma, şüpheli ile birlikte çalınan 30 bin lira değerindeki bin 658 paket sigara, 500 lira tutarındaki bozuk para ve 11 adet 1 doları ele geçirerek sahibine teslim etti.



Öte yandan, Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesindeki asayiş ve diğer konulardaki çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği vurgusu yapıldı. - ISPARTA