Son Dakika Haberleri: Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdi

17 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda, bir marketten sigara ve para çalan şüpheli yakalandı.

Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdi, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda, bir marketten sigara ve para çalan şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 30 bin lira değerinde bin 168 paket sigara, 500 lira ve 11 dolar ele geçirildi.


Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Kumdanlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. isimli şüpheli girdiği marketten 11 adet 1 dolar, 500 lira değerinde bozuk para ve 30 bin lira değerinde bin 658 paket sigara çaldı. Konuyla ilgili ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kısa süre sonra hırsızlık olayının failini tespit eden jandarma, şüpheli ile birlikte çalınan 30 bin lira değerindeki bin 658 paket sigara, 500 lira tutarındaki bozuk para ve 11 adet 1 doları ele geçirerek sahibine teslim etti.


Öte yandan, Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesindeki asayiş ve diğer konulardaki çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği vurgusu yapıldı. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, Yalvaç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balya Belediye Başkanı'ndan sigara kampanyası! Bırakana ödül, bırakamayana ceza verecek
Balıkesir'de 6 altın sikke yakalandı Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:11:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]