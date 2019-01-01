Son Dakika Haberleri: Jandarma, Hırsızlara Göz Açtırmıyor

Jandarma, Hırsızlara Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir çok evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, Hırsızlara Göz Açtırmıyor, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir çok evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri durdurdukları araçta inceleme yaptı. İçerisinde hırsızlık malları ile birlikte suçüstü yakalan sürücü C.Y. gözaltına alınırken sorgusunda hırsızlık olaylarını M.Ç ve M.I isimli arkadaşları ile birlikte yaptığını itiraf edince iki şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ayrıca, şüphelilerin yaklaşık 3 hafta önce Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Telekom'a a ait yaklaşık 400 metre kablo çaldıkları ayrıca birden fazla bağ evinden de hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerden M.Ç.'de jandarmanı yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alınırken, faili meçhul 2 hırsızlık ile faili meçhul 12 mala zarar verme olayının da böylelikle aydınlatıldığı belirtildi.

Sorguları tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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