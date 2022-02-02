Üye Girişi
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

02.02.2022 10:20
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye atan jandarma ekipleri, Gözebaşı köyü mevki'inde açık kasa bir araçta 2 adet süt makinesi, 1 adet büyük tüp, 2 adet kazan, 1 adet demir pano gibi malzemelerin olduğu ve Mollakendi bölgesinde başka bir araçta ise elektrik kablolarının olduğunu gördü. Malzemelerin hırsızlık malzemeleri olduğunu değerlendiren ekipler, araçları durdurdu. Jandarma ekiplerince malzemeler hakkında yapılan araştırma sonucunda malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

YORUMLAR
500

Mollakendi, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:37 Arkadaş arkadaşa böylesini yapmaz! "Ben sana vuramam" dedi, dayağı yedi
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement