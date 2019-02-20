Jandarma Hırsızları İz Sürerek Buldu
33 dakika önce
Malatya'da ahşap elektrik direklerinin çalındığını tespit eden jandarma ekipleri, direklerin sürüklendiği yolu takip ederek hırsızları yakaladı.
Malatya
'da ahşap elektrik direklerinin çalındığını tespit eden jandarma ekipleri, direklerin sürüklendiği yolu takip ederek hırsızları yakaladı. Yeşilyurt
ilçesine bağlı Gözene Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, TEDAŞ'a ait elektrik hattında kablo kopukluklarını fark edince yaptığı incelemede yaklaşık 300 metre elektrik kablosu ve bu hattı taşıyan 5 adet ahşap direğin kesilerek çalındığını tespit etti.
Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, olay yerinden sökülen direklerin traktör ile sürüklenerek götürüldüğünü belirleyince izleri takip ederek Gözene mahallesinde aynı mahalle oturan A.A ve B.G. isimli şahısların izine rastladı.
Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran ekipler, mahkemeden alınan arama kararı ile birlikte şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 5 adet ahşap direk ve 3 parça porselen elektrik fincanını buldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A. isimli şahıs tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilirken B.G. isimli şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:23 Kaynak: İHA
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